Alberto Fujimori reaparece y comenta sobre su estado de salud: “Estoy mejorando, pero siempre me chequeo

A poco de cumplirse 50 días tras haberse dejado la prisión de la Diroes, el expresidente Alberto Fujimori reapareció en televisión nacional y comentó sobre su estado de salud.

En declaraciones, el padre de Keiko Fujimori precisó que poco a poco se viene mejorando, pero siempre se realiza sus revisiones médicas. “Mejorando, pero estoy siempre chequeando".

SOBRE AGRESIÓN A DINA BOLUARTE

Después de que el último fin de semana la presidenta Dina Boluarte fuera agredida por Ruth Bárcena, familiar de uno de los fallecidos en las manifestaciones en Ayacucho, Alberto Fujimori no quiso opinar al respecto del tema. "No quisiera declarar sobre eso. (...) Me abstengo a declarar".

Finalmente, Fujimori Fujimori manifestó que la estadía junto a sus hijos Keiko y Kenji, al igual que sus nietas lo han fortalecido para seguir con un mejor estado de salud.