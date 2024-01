Dina Boluarte buscará poner fin a investigación por agresión en Ayacucho, según Ministro de Justicia

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que la presidenta Dina Boluarte tiene la intención de solicitar el archivo de la investigación abierta por la Fiscalía contra Ruth Bárcena e Ilaria Aimé, las mujeres involucradas en la agresión durante una ceremonia en Ayacucho el pasado fin de semana.

"ELLA SE CONDUELE"

Durante una entrevista con Latina, el ministro compartió: "He conversado con la señora presidenta, (...) ella se conduele con esas personas. (...) A pesar de que muchos en la prensa dicen que esto ha podido ser un atentado, ella se conduele. Estoy seguro de que la señora presidenta, en su momento, se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe".

Arana, sin proporcionar detalles adicionales, reiteró que la decisión de buscar el cierre de la investigación fue discutida en una reunión con la jefa de Estado.

"No le puedo asegurar más, porque eso es lo que yo he conversado con ella. Porque consideramos, efectivamente, que esto no debe llegar a mayores y debe ser solo un incidente", afirmó el miembro del Gabinete Ministerial.