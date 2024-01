Ministro de Trabajo sobre posible aumento del sueldo mínimo: “El panorama es favorable”

A pesar de que el Perú se encuentra en recesión económica tras 25 años producto a los problemas sociales y el fenómeno de El Niño, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate mencionó que para este 2024 es probable que se aumente la remuneración mínima vital ya que el panorama torna favorable.

“Hay un compromiso presidencial para incrementar el salario mínimo vital. No lo hemos hecho el año pasado porque la economía entró en recesión. Lo he dicho abiertamente y con toda sinceridad que, en una situación de recesión, no es aconsejable aumentar sueldo mínimo. El panorama es muy favorable para este año (...) en consecuencia, se va a dar el escenario para discutir el aumento”, declaró.

PRÓXIMOS ENCUENTROS

Asimismo, Maurate sostuvo que en las próximas semanas sostendrán reuniones con diversas carteras para poder concretar la promesa que hizo la presidenta Dina Boluarte.

“Nosotros ya hemos empezado reuniones. No lo hemos hecho de manera mediática porque queremos una etapa de consolidación. Ya tenemos agenda, en febrero es la segunda reunión. (...) Estamos agendando [por ahora] nuevas reglas del Consejo para que tenga institucionalidad y no dependa de algunas personas, por ejemplo, del ministro”, sostuvo.

Daniel Maurate tiene la ilusión que este anunció sobre el aumento del sueldo mínimo pueda concretarse en el próximo mensaje a la Nación que ofrecerá la jefa de Estado.

“Ojalá podamos para el 28 de julio tener ese anuncio, pero depende mucho de cómo va la recuperación economía. Tengo confianza. Los factores que han determinado la huida de la inversión privada, que básicamente son la conflictividad y fenómenos naturales, felizmente no se están presentando este año”, sostuvo.