Congreso: plantean reducir a 10% el IGV que pagan las mypes para dinamizar la economía

La pandemia por la Covid-19 y la crisis económica en el país han llevado a la quiebra a cientos de micro pequeñas y medianas empresas, ante esta situación el congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi plantea reducir el porcentaje del pago del IGV que fluctúa en un 18%.

Según el congresista, esta medida ayudará a dinamizar el desarrollo de las actividades de las mypes a quienes plantea reducir el IGV a un 10%, mientras que a las medianas empresas un 12%. "En las últimas semanas de representación se ha solicitado que se presente un proyecto así", dijo.

Sin embargo, este aparente beneficio no sería del todo cierto para el congresista no agrupado Carlos Anderson, quien resalta que el IGV es pagado por los consumidores finales y no por las empresas. "Podría tener un impacto en el consumo", dijo.

Esta propuesta también contempla la suspensión del impuesto a las transacciones financieras para toda clase de operación hasta el 31 de diciembre de 2026, así como la suspensión del pago de detracciones.

COMISIÓN DE ECONOMÍA VERA INICIATIVA

En tanto, el congresista Ancachi duda que su proyecto de ley sea aprobado. Será la Comisión de Economía la encargada de aprobar la iniciativa y pasarla al Pleno del Congreso para que sea debatida y votada.