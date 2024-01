Mariano González sobre agresión contra Boluarte: "Es una muestra de la ineficiencia de las personas que acompañan a la presidenta"

El exministro del Interior, Mariano González, se pronunció sobre la agresión que sufrió la presidenta de la República Dina Boluarte, el último fin de semana en su visita a Ayacucho, donde 2 mujeres la interceptaron, burlando la seguridad y una de ellas la jaloneó de los pelos.

En entrevista para RPP Noticias, el extitular del Mininter indicó que todo acto de agresión es condenable y más aún contra una autoridad como la presidenta, no obstante, indicó que esta acción de ambas mujeres responde a la frustración por la pérdida de sus seres queridos en las violentas protestas contra el Gobierno.

"Toda agresión, sobre todo a la presidenta, es condenable. No hay justificación alguna que valga para una situación como esa. Pero, a la vez —y hay que decirlo con todas sus letras—, la indignación de estas dos señoras, de muchísima gente en nuestro pueblo es tal que probablemente no han tenido otra forma de protestar. Porque si a una le matan a su hijo de 15 años y a la otra deja morir al esposo y pierde a los dos hijos gemelos que tiene en el vientre, obviamente cualquiera que esté en esa situación va a tener una rabia tal contra el Estado y va a buscar una forma de hacerlo saber", dijo.

INEFICIENCIA

En ese sentido, González señaló que esta agresión contra Boluarte Zegarra, pone en evidencia la "ineficiencia" de quienes trabajan con la mandataria, incluido los ministros y el premier Alberto Otárola.

"Era evidente. Cualquiera que no sea especialista en Inteligencia sabía (que no le era favorable ir). Esto es una muestra más de la ineficiencia de las personas que acompañan a la presidenta. Desde el premier a los ministros realmente dan la impresión de no saber dónde están parados. Porque justificar una situación como esta retirando al comandante general de la Policía sin tomar en cuenta que la legislación nacional prevé que esas funciones son inherentes a la Casa de Gobierno", sostuvo.