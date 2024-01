Pedro Castillo se victimiza en audiencia: “Hubo un complot para sacarme de la presidencia y el pueblo ya lo sabe”

En medio de una audiencia donde la Sala Permanente de la Corte Suprema se encuentra evaluando si archiva o no el proceso penal que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado perpetuado el 7 de diciembre de 2022.

En declaraciones, el exmandatario indicó que hubieron grupos de poder que se confabularon para sacarlo de Palacio de Gobierno, por lo que la ciudadanía poco a poco se ha dado cuenta de lo acontecido.

"Lo que ha pasado es que hubo un complot que el pueblo ya sabe. Ustedes, señores jueces, saben bien lo que dice la Constitución: 'Son nulos todos los actos del presidente si no son refrendados por el Consejo de Ministros'. En ese marco, lo leído en aquel día no cumplía las formalidades de los actos del gobierno del presidente. En tal sentido, hubo un complot y un delito en contra de mi gobierno para sacarme de la presidencia. No existe el delito de rebelión”, declaró.

NO HUBO DELITO

Por otro lado, Pedro Castillo aseguró que no cometió ningún tipo de delito el 7 de diciembre de 2022, debido a que en ese día no habían agentes en el interior y exterior de la Casa de Pizarro.

"Jamás cometí el delito de rebelión. No siendo abogado, entiendo perfectamente que cometer el delito de rebelión es alzarse en armas. Cuando hice esta proclama, este acto político, recogiendo las necesidades del país, ningún soldado estuvo rodeando el despacho presidencial. El recinto presidencial no tenía personal armado dentro ni fuera de la presidencia", manifestó.