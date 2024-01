Ministra Pérez de Cuéllar tras investigación por contratación de personal: El que no la debe, no la teme

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, negó haber participado en algún acto de corrupción, esto, luego que la fiscalía inició diligencias en su contra por la presunta designación irregular de Jonatan Ríos como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

"Señores, el que no la debe, no la teme. Soy una mujer de palabra. (...) He hecho un juramento a todo el pueblo peruano, a través de la presidenta de la República, cuando juré como ministra, y lo que juré fue no cometer ningún acto de corrupción y tengo que honrar esa promesa", manifestó la funcionaria a Willax, respecto al caso de Jonatan Ríos, cuya designación, aseguró, "está en evaluación".

OBSERVACIONES

"El propio viceministro tiene el encargo de evaluar las denuncias que se han hecho. Se va a tomar acción prontamente, se informará sobre ello, pero el señor Ríos, el señor viceministro y yo somos funcionarios públicos y estamos sometidos a evaluaciones de nuestros superiores y dispuestos a colaborar con las investigaciones y con la prensa permanentemente", destacó.

Como se recuerda, el pasado 17 de enero, el Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias contra Pérez de Cuéllar por presuntamente haber modificado los requisitos para que Jonatan Ríos ocupe el cargo de director de la PNSU, pese a que este fue cesado del mismo puesto ante observaciones de la Contraloría.