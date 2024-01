WEF 24: Canciller González-Olaechea plantea monitoreo activo para tratado global contra la contaminación por plásticos

Durante su participación en el panel “Landing an Ambitious Global Plastics Treaty” del Foro Económico Mundial (WEF), el canciller Javier González-Olaechea Franco planteó un monitoreo activo para el instrumento internacional para acabar con la contaminación por plásticos cuyo proceso se encuentra en negociación en el Comité Intergubernamental de Negociación (INC).



El ministro de Relaciones Exteriores señaló que este acuerdo global, que debe ser vinculante, requiere prever el monitoreo como en otros tratados internacionales, por lo que debe contar con un examen periódico y veraz del cumplimiento de los estándares.



El canciller propuso que se establezca un cuestionario cada año, y posteriormente cada tres años, donde se pueda analizar qué hizo y qué no hizo cada país para cumplir con los aspectos vinculantes del tratado, así como señalar las razones del incumplimiento. De esta manera, la organización propia de este tratado podría acompañar al Estado para brindar cooperación técnica a fin de lograr el logro de las metas.



“Cuando los Estados suscriben un tratado vinculante, hay que darle un instrumento para que estas obligaciones se conviertan en políticas públicas de Estado”, expresó. Añadió que “el sistema puede ser mucho más poderoso si es constante y tiene los instrumentos propositivos de un monitoreo activo”.



Destacó que existe un creciente consenso de voluntad política en los países que hace eco a lo que solicitan las grandes mayorías que son los más afectados. “Todos quieren una vida sana”, enfatizó.



Finalmente, el canciller Javier González-Olaechea remarcó que “esta crisis climática requiere de una ética mayúscula y de unos filósofos de la vida y la humanidad que piensen en las actuales y futuras generaciones”.



Participaron del panel el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo; la ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos, Leila Benali; la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen; el CEO de Dow, Jim Fitterling; y el CEO de Unilever, Hein Schumacher.