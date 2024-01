Aníbal Torres: abogado descarta que expremier haya colaborado en redacción de discurso golpista

Duberlí Rodríguez, abogado del expremier Aníbal Torres, negó categóricamente que su cliente haya participado en la redacción del mensaje que dio el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, anunciando el golpe de Estado. Según la acusación fiscal, a la que tuvo acceso El Comercio, el exmandatario y los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez elaboraron dicho discurso.

El documento del Ministerio Publico, señalaría que Castillo Terrones, Torres Vásquez y Chávez Chino ingresaron, la noche previa al mensaje, al despacho presidencial y utilizaron una computadora para escribir el discurso. Además, se precisa que la participación de Aníbal Torres "se evidencia" al cotejar que el texto leído "contiene términos y frases iguales" a las utilizadas por él mismo en diferentes actividades oficiales.

NO HAY EVIDENCIA

"En el despacho presidencial nunca ha habido una computadora donde se podría haber elaborado ese mensaje”, declaró Rodríguez Tineo. Manifestó también que Torres Vásquez llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el día del mensaje a la nación, después de la hora en que, según las investigaciones, se hizo la última edición al texto que iba a leer Pedro Castillo, informa RPP.

"En relación al día 7 de diciembre del 2022, él ha llegado a la PCM a eso de las 7:57am., y por tanto no podría haber estado a las 6:42 am. en que, según la versión periodística, se habría hecho modificaciones al mensaje que luego fue leído por el señor Castillo (…) Vale decir, no hay por el momento ninguna evidencia de que el señor Torres haya tenido participación en la elaboración del mensaje leído por el señor Castillo", agregó.