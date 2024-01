Patricia Juárez sobre denuncia contra Lizarzaburu: "Debe darse la máxima sanción"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, participó de la sesión de la Comisión de Ética, donde se puso en evaluación la denuncia contra su colega de bancada, Juan Carlos Lizarzaburu, por los comentarios sexistas que realizó contra ella a fines del 2023, haciendo referencia al tamaño de su busto.

Durante su intervención, la parlamentaria fujimorista pidió que se de "la máxima sanción" contra el también fujimorista, a fin de que este caso sirva de ejemplo para que no se vuelva a repetir en el Congreso.

"Durante mucho tiempo he escuchado muchos comentarios hacia las mujeres, hacia su cuerpo, hacia su físico, hacia lo que se hicieron y lo que no se hicieron [...] creo que esas cosas deben de terminar, estos hechos afectan tanto la dignidad de una persona que creo yo que deben ser situaciones que sirvan de ejemplo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, por lo menos, en el ámbito del Congreso, por eso creo que debe darse la máxima sanción", dijo.

PRESUNTAS DISCULPAS

Asimismo, Juárez Gallegos descartó que su colega de bancada se haya comunicado con ella para pedirle disculpas por los repudiables comentarios que hizo sobre su físico durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Sobre el pedido de disculpas que supuestamente me hizo, eso no es exacto. El día que ocurrieron los hechos, yo estaba en dos comisiones a la vez [...] aproximadamente a las 4 de la tarde, me llamó el congresista Lizarzaburu pero para darme una explicación absolutamente trivial que ni siquiera entendí, él se refirió a que era una conversación de hombres y me había mencionado", sostuvo.