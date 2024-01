Congreso: Hitler Saavedra aprueba la gestión del ministro de Salud, César Vásquez

Tras conocerse que el ministerio de Salud (Minsa) estaría inoculando vacunas contra la Covid-19 vencidas, el congresista de Somos Perú, Hitler Saavedra mencionó que ello sucede porque los ciudadanos no se acercan a los vacunatorios a colocarse el antídoto contra el coronavirus.

Asimismo, indicó que nuestro país no se encuentra en estos momentos en una etapa para desperdiciar las dosis, ya que no son nada baratas para adquirirlas por el estado.

“Creo sinceramente que las vacunas no se vencerían si población acudiera a tiempo. Por un lado, se vecen las vacunas porque muchos ciudadanos lo hacen ante el alza de casos que se va conociendo y por temor, no por una cultura preventiva. No estamos para darnos ese lujo, debido a que esas vacunas no son baratas”, indicó.

APRUEBA A CÉSAR VÁSQUEZ

A pesar de la serie de críticas que ha tenido el titular del Minsa, César Vásquez, Hitler Saavedra aprobó la gestión que viene realizando el excongresista en esta importante cartera del gobierno nacional.

“Contamos con un ministro bueno y con experiencia en el sector, pero necesitamos que se rodee de asesores que sumen a avanzar y no retroceder en salud”, expresó.