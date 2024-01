Dina Boluarte: Gobierno no publica actas de los Consejos de Ministros desde junio del 2023

Desde hace varios meses, las actas de las sesiones de los Consejos de Ministros, donde participa la presidenta Dina Boluarte y los integrantes del gabinete liderado por el premier Alberto Otárola, no se publican, exactamente desde junio del año pasado. Es decir, no hay registro de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sin que se conozcan los motivos.

La última acta que se conoce data del 7 de junio del 2023. Allí se observa que la presidenta Boluarte encabezó esta cita de trabajo. Estuvo acompañada de sus entonces ministros Nancy Tolentino (Mujer), Jorge Chávez (Defensa), Vicente Romero (Interior), Daniel Maurate (Justicia), Magnet Márquez (Educación), Rosa Gutiérrez (Salud), ente otros funcionarios.

SESIONES MINISTERIALES

Al respecto, algunos expertos y exfuncionarios fueron consultados para conocer si realmente la no publicación de las actas de las sesiones ministeriales resultan algo normal o si se tipificaría como una falta que podría ocasionar el inicio de una investigación contra los responsables de esta situación, que se podría tratar de una presunta falta de transparencia.

Sobre el tema, Raúl Molina, que fue jefe del gabinete técnico de la presidencia de la República cuando Dina Boluarte Zegarra asumió el poder en diciembre del 2022, manifestó que las secretarías generales del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen una responsabilidad compartida en la elaboración de las actas.

Enfatizó que el hecho de no haber documentos de los Consejos de Ministros de los últimos 6 meses llama la atención porque a lo mucho recuerda que había atrasos de más de 60 días cuando trabajó en el Poder Ejecutivo. “Es lo más grave que puedo recordar. En el periodo de Vizcarra se acumularon como dos meses, pero después lo regularizaron”, manifestó.

REUNIÓN DE AMIGOS

Por su parte, el director del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, indicó que estas sesiones no son una “Reunión de amigos ni club privado (...) es una reunión donde se deciden los intereses de la Nación y, por lo tanto, todos debemos estar enterados de lo que se acuerda. Entonces, el no mostrar las actas y esperar a que alguien haga un escándalo, muestra que no hay una predisposición de transparencia”, anotó.

Finalmente, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia declaró que si funcionarios persisten en no publicar estos acuerdos de las sesiones de los Consejos de Ministros estamos hablando de que cometerían la comisión del delito de omisión acto propio del cargo que podría alcanzar hasta al mismo premier Alberto Otárola Peñaranda. Con información de Infobae.