Congresista Muñante a titular del Poder Judicial: Nuestras iniciativas no necesitan ser consultadas

El congresista Alejandro Muñante Barrios, representante de la bancada de Renovación Popular, respondió, en entrevista con RPP, al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, sobre su pedido para que el Poder legislativo consulte previamente con su sector las iniciativas legislativas que tengan que ver con las reformas al sistema nacional de justicia.

Como se recuerda, Arévalo Vela solicitó, al Parlamento Nacional que se consulte al Poder Judicial ese tipo de proyectos de ley y sean "materia de un amplio debate". Esto debido a la Moción de Orden del Día presentada por la bancada de Fuerza Popular para que se forme una Comisión de Multipartidaria "encargada de presentar una propuesta de reforma integral" del sistema de justicia.

ANALIZADOS Y DEBATIDOS

"Nuestras iniciativas legislativas (…) se presentan y no necesitan ser consultadas. Se consultan cuando estas ya son discutidas. Es ahí cuando se tienen las opiniones de las entidades pertinentes o el proyecto es derivado a la comisión donde son analizados y debatidos (…). este grupo de trabajo, lo que va a hacer es citar a las partes o a los funcionarios involucrado", explicó.

"Lo que no ocurre es que un parlamentario o el pleno, cuando se presenta una iniciativa, tengan que consultar previamente al Poder Judicial (...). Yo no sé si de repente el presidente del Poder Judicial tal vez no ha tenido la información correcta o es que está diciendo cosas que de repente desconoce, porque el Parlamento tiene sus propias formas, procedimientos, que no necesitan consultarse previamente", agregó.