Congresista Rosselli Amuruz reconoce relación amorosa con Paul García

La congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, reconoció que mantiene una relación sentimental con Paul García, luego que fuera consultada por fotografías de ambos en un viaje a Nueva York.

"Es la última vez que voy a hablar de un tema personal [...] En efecto, él estuvo en Nueva York, y yo también. Actualmente, somos pareja y, en su momento, mucha gente ha dicho eso [...] Pero, ahora, lo más importante son los temas coyunturales", señaló la legisladora en entrevista con Canal N.

Por otro lado, la parlamentaria también se refirió a la investigación en su contra por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que se habría realizado supuestas contrataciones irregulares en el Congreso de personas cercana a su actual pareja, Paul García.

"Hay que dejar que investiguen el tema, si no cómo podemos saber la verdad [...] Yo a Paul, en su momento, como exparlamentario sí le consulta si conocía personas idóneas, capacitadas, que cumplan con los requisitos mínimos o máximos del Congreso para que me puedan sumar en mi gestión. No me abasteció de una lista de nombres, me dijo 'claro que conozco personas', pero lo idóneo es que entrevistes", reveló Amuruz.

ARCHIVADO

En noviembre pasado la Comisión de Ética desestimó indagar sobre las contrataciones que hizo de allegados de Paul García, también, no investigó a Amuruz por el caso de los supuestos viajes al exterior durante la semana de representación. La Comisión de Ética, solo accedió a investigarla por la realización de la fiesta en Lince en la que falleció un periodista el pasado 1 de octubre del año anterior.