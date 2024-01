Pedro Castillo: Contraloría señala que expresidente no cumplió normas para vuelos presidenciales

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, al que accedió el diario Perú21, el expresidente Pedro Castillo usó el avión presidencial para temas personales y no para labores de agenda. El documento evaluó los viajes realizados al interior del país por el golpista entre el 28 de julio de 2021 y 30 de julio de 2022.

Los traslados ejecutados por el vacado exmandatario eran supuestamente con motivo del ‘desarrollo de actividades presidenciales’, los que se cumplían con aeronaves de las Fuerzas Armadas (FFAA) luego que lo solicitaba el Despacho Presidencial, a través de la Casa Militar. Se evaluaron 98 viajes aéreos, 54 en 2021 y 44 en 2022.

ACTIVIDADES OFICIALES

Una de las conclusiones a la que llegó la auditoría es que tanto en 2021 como en 2022 el golpista Castillo Terrones solicitó aeronaves para trasladarse hacia San Luis de Puña en Cajamarca. Allí no se desarrollaron actividades oficiales, la agenda no indicaba nada al respecto, no ameritaba su presencia pero igual, él lo hizo los viajes.

Asimismo, en 29 de los vuelos solicitados por Castillo, al menos 21 de sus familiares subieron a los aviones. Entre los que figuran los sobrinísimos Cledin, Fray y Yoni Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez. Además de su esposa Lilia Paredes, su sobrina Jherel Arizola Castillo; sus hermanos José, Irma y María Castillo Terrones, entre otros.