Midagri descarta desabastecimiento de productos de la canasta básica por fenómeno El Niño

El día de ayer, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, descartó que pueda desencadenarse un desabastecimiento de los productos de la canasta básica tras los efectos del fenómeno El Niño.

"Quiero dejar en claro que garantizamos que no va a haber desabastecimiento en la canasta básica familiar. No va a haber [...] Nuestros agricultores no paran. Los agricultores siguen sembrando", señaló la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a Canal N.

Pese a que el Banco Central de Reserva sostuvo que en este 2023 el sector agropecuario registraría este 2023 una caída del 3%, señaló que esperan una recuperación para el 2024.

“Coincidimos totalmente con lo que proyecta el BCRP sobre la caída del 2023. Sin embargo, para el próximo año, esperamos una perspectiva de crecimiento del 3%. Más aún con las medidas que venimos tomando y seguiremos impulsando”, dijo a Gestión.

PROYECTOS

La titular del Midagri informó que en marzo de 2024 se adjudicaría la construcción del proyecto hídrico Chavimochic 3, luego de la evaluación de las propuestas presentadas por Canadá y Países Bajos.

"Tenemos 1 mes para evaluar propuestas. Luego de ver el país, empiezan las negociaciones y la Firma a más tardar marzo si no es febrero", indicó a Canal N.