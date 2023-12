Congresista Nieves Limachi deberá pagar casi 50 mil soles a Beneficencia de Tacna

El Juzgado Civil de Tacna confirmó la sentencia contra la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Nieves Limachi y ordenó el pago de más de 47 mil soles a Beneficencia de Tacna por concepto de penalidades, más intereses legales y costos del proceso.

“Se resuelve declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por Nieves Esmeralda Limachi Quispe; en consecuencia, confirmo la resolución Nr° 11 - sentencia del 04/09/2023 que declaró fundada en parte la demanda de la demandante S/47,268.00, por concepto de penalidades del periodo del 21/03/2013 al 07/11/2019, más intereses legales, con costas y costos del proceso.”, se lee en el documento del Poder Judicial, difundido por Radio Uno.

La parlamentaria fue sentenciada en primera instancia a pagar casi 50 mil soles a la Beneficencia de Tacna por penalidades en el alquiler de un inmueble de dicha entidad, en 2015.

“Ahí (en el inmueble) estaba funcionando un negocio de comida que manejaba la señora Limachi y, como consecuencia de que finalizó el contrato y no se pensaba renovarle, vinieron los desacuerdos entre la gestión de esa época y la señora Limachi”, explicó en su momento el letrado de la Beneficencia de Lima a La República.

CONGRESISTA ASEGURA QUE SU SUELDO NO LE ALCANZA

A mediados del 2022, la congresista Nieves Limachi fue consultada sobre si cancelaría la deuda que arrastra desde hace varios años. La legisladora contestó que sí efectuaría el pago, pero de acuerdo a sus “posibilidades” ya que, que su remuneración de 15.600 soles no le “alcanza”.

“Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades. No tengo 48 mil soles (para pagar) ‘de golpe’. Soy como cualquier persona mortal y como cualquier ciudadano tengo una deuda personal, no es una deuda de autoridad. (¿No le alcanza con el sueldo de congresista?) No, no me alcanza. Yo tengo deuda hipotecaria. ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? Por favor. Sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades”, dijo Limachi a un medio local.

(Con información de Infobae)