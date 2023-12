Jorge Montoya sobre presunto “desacato” de Perú tras liberación de Alberto Fujimori: “He pedido retirarnos de la Corte IDH”

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenará la libración del expresidente Alberto Fujimori, quien recibió el indulto presidencial por parte de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la Corte IDH se pronunció al respecto y mencionó que el Perú “desacato” lo acordado.

Tras ello, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya arremetió contra la institución y señaló que hace mucho tiempo viene solicitando una desafiliación de nuestro país en la Corte.

“Yo he pedido hace bastante tiempo retirarnos de la Corte. No es que no cumplamos los tratados. Los cumplimos. Seguiremos todos los procedimientos que dicen la Corte, pero con orgullo e independencia, no con sometimiento”, indicó.

AUTONOMÍA EN LA JUSTICIA PERUANA

Por otro lado, Montoya Manrique manifestó que si el Perú declina la decisión de haber liberado a Alberto Fujimori quedaría evidenciado que los sistemas judiciales no tienen autonomía.

"Este es un tema de autoestima nacional. O nos autoestimamos y defendemos nuestro sistema judicial y jurídico y lo consideramos independendiente y respetamos a nuestro TC como última instancia de justicia en el país o nos sometemos a ideologías que no tienen nada de bueno para el país", sentenció.