Patricia Chirinos: solicitud de licencia recién ingresó a mesa de partes del congreso este lunes

Ante la polémica desatada, la congresista Patricia Chirinos refirió que “todos los años” viaja a España para pasar la Navidad con su hija que vive en ese país. Dijo también que su salida, tras asegurar que la Fiscalía iba pedir su detención preliminar y tenía planificado allanar su casa y oficina, estaba programada.

No obstante, su solicitud de licencia para no realizar la semana de representación recién ingresó a la mesa de partes del legislativo este lunes, minutos antes de las 10 a.m., según fuentes cercanas a la Mesa Directiva. El documento, está con la fecha del viernes, cuando concluyó la legislatura en el Parlamento Nacional.

SEMANA DE REPRESENTACIÓN

En el pedido- dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno- Chirinos Venegas no solo solicita una licencia de la semana de representación, sino también que no se le realice el depósito de S/. 2.800 de asignación para esta activa. Un detalle es que la legisladora subraya en presente que está fuera del país.

“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle se me otorgue LICENCIA durante la semana de representación del presente mes, por encontrarme fuera del país”, señaló la también titular de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República. Con información de El Comercio.