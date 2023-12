Patricia Chirinos asegura que no solicitará asilo político en España

La parlamentaria causó polémica este último fin de semana al anunciar que la Fiscalía iba solicitar una investigación preliminar en su contra, posteriormente se supo que la congresista de Avanza País partió a España el último domingo, según registra su movimiento migratorio.

Chirinos aseguró que este viaje lo realiza todos los años y por la misma fecha, pues sus hijos la esperan en dicho país para pasar Navidad. “Lo hago todos los años [viajar a España por Navidad]. Mi hija vive en Madrid. No dejaré de hacer mi vida por la opinión de mis adversarios políticos. No me interesa lo que digan”, aseguró en comunicación con El Comercio.

Añadió además que no tiene previsto pedir asilo político en Madrid. “No, para nada. Estoy pensando en volver [a Lima] recargada a seguir luchando por un sistema de justicia imparcial para los peruanos”, afirmó la legisladora. Además, añadió que suele regresar en enero al país y que ahora será igual.

CASO JAIME VILLANUEVA

La parlamentaria no respondió si tuvo acceso a información privilegiada sobre una posible investigación del Ministerio Público en su contra, debido a las coordinaciones que habría realizado con el asesor de la fiscal suspendida, Patricia Benavides.

En tanto, Patricia Chirinos dijo a RPP que recibió información fidedigna de “varias fuentes dentro de la fiscalía y de la Policía de Inteligencia” que señalan que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) “estaría intentando allanar” sus oficinas y las de otros parlamentarios.

De acuerdo a la colaboración eficaz que realiza Jaime Villanueva, Chirinos habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Ávalos. Según la hipótesis de la fiscalía, Chirinos presentó las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación, así como la primera moción para la destitución de los miembros de la JNJ.

AFORADA

Cabe señalar que, pese a las acusaciones de Chirinos sobre una presunta investigación de la fiscalía en su contra, la legisladora es aforada, es decir, tiene inmunidad parlamentaria, por lo que solo podría iniciarse una investigación preliminar por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pero hasta el cierre de la nota no se conoce del inicio de alguna investigación contra Chirinos o alguna diligencia de allanamiento.