Patricia Chirinos anuncia pedido de detención preliminar en su contra: “La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes luchamos por el Perú”

Por medio de sus redes sociales, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos dio a conocer que en las próximas horas se realizará un allanamiento en su vivienda tras los chats revelados de el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

En ese sentido, Chirinos Venegas mencionó que el pedido de detención preliminar en su contra proviene de sectores que buscan detener su trabajo en beneficio de todos los ciudadanos

“He tomado conocimiento que, en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar. La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú”, indicó que por sus redes sociales.

NO OCULTA NADA

Por otro lado, Patricia Chirinos señaló que no tiene temor por lo que pueda suceder en las próximas horas, ya que nunca le ha fallado a las personas que apostaron por ella en el Congreso.

“Se los digo bien claro NO ME HARÁN RETROCEDER. Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú”, escribió por su cuenta de “X”