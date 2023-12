Fiscal Villena: Debo señalar que no he recibido amenazas ni coaccionamiento de ningún tipo

Mediante un pronunciamiento, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, aseguró de forma categórica que no ha recibido amenazas y señaló que no tiene "compromiso alguno" fuera de las obligaciones constitucionales. Dijo también que las indagaciones en curso, y las que se inicien, tendrán total objetividad.

"Debo señalar que no he recibido amenazas ni coaccionamiento de ningún tipo. No tengo compromiso alguno fuera de las obligaciones constitucionales que siempre he observado con convicción (...) En todas las investigaciones en curso, y las que se inicien, queda prometida la garantía de una total objetividad y el respeto estricto al debido proceso y los derechos de los involucrados ", expresó.

NUEVA LEY ORGÁNICA

Asimismo, el titular del Ministerio Público indicó que la designación de Fiscales Superiores Coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales se realizará de manera trasparente y priorizando siempre los criterios de antigüedad, rango jerárquico y especialidad.

Finalmente, Villena Campana manifestó que están gestionando la creación de una comisión encargada de la elaboración del proyecto de Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual estará integrada por fiscales de todas las jerarquías y especialidades.