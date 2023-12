Héctor Acuña en contra de remoción de los miembros de la JNJ: "No sería justo"

El congresista de Unidad y Diálogo Parlamentario, Héctor Acuña, se pronunció respecto a la moción presentada en el Congreso, que tiene como objetivo la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber suspendido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario señaló que está en contra de una posible remoción de los magistrados e indicó que "no sería justo" retirarlos a poco de concluir su mandato.

“Mi posición es no a la revocatoria, la forma como quieren hacerlo me parece injusto. Defiendo la institucionalidad, la Junta Nacional de Justicia está próxima a vencer su mandato y no sería justo que de la noche a la mañana o bajo una dictadura pueda defenestrarse. Debemos siempre considerar el debido proceso y las investigaciones”, dijo.

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado rechazando la moción parlamentaria que busca remover a sus miembros por suspender de sus funciones a Benavides Vargas por el plazo de 6 meses.

"La Junta Nacional de Justicia rechaza el contenido de la moción 9525 presentada en el Congreso de la República, mediante la cual se busca remover de modo inmediato a sus miembros. Ello supondría un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la República", indica el comunicado.