Muñante sobre aguinaldo del Congreso: Lo que reciben la JNJ, MP y PJ es el doble o el triple y no veo ninguna portada

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció respecto a las críticas que ha generado el aguinaldo navideño de 1700 soles que recibirán los parlamentarios y trabajadores del Legislativo, pese a la recesión económica que afronta el país.

En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario de la bancada celeste cuestionó que no se hable de la misma forma sobre los montos que se perciben en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), por el mes de diciembre.

"Si somos objetivos, si somos objetivos, sin ánimos de defenderlo tampoco, a diferencia de otras instituciones como la misma JNJ, el PJ o el MP, sus sueldos nos duplican, hasta triplican ahora en diciembre. De eso no he visto ninguna portada", dijo.

NO ES "ACERTADO"

Pese a lo expuesto previamente, Muñante Barrios dejó en claro que, a su criterio, los bonos que vienen recibiendo los congresistas de la República "no son acertados".

"Yo creo que no es acertado. Por esa razón, yo devolví el bono que me dieron. Yo devolví ese bono de casi 10 mil soles porque consideré que no es acertada, como tampoco considero que es acertado que, en estos momentos, se esté dando un aguinaldo de esa naturaleza", sostuvo.