Waldemar Cerrón sobre bono navideño de S/1 700: “¿Cuál es el problema?”

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, defendió el bono de S/1,700 que recibirán los congresistas por Navidad al asegurar que se merecen dicho beneficio porque trabajan a conciencia por el país.

“¿Cuál es el problema? Estamos recibiendo un aguinaldo. Quién dice que no trabajamos, los congresistas trabajamos y es momento de hacerle frente a la gente que dice que no trabajamos”, señaló el parlamentario.

“Yo creo que el Congreso que trabaja se merece muchísimo más, los que no trabajan no se merecen. No es una burla porque los congresistas trabajamos y desarrollamos nuestras actividades como tal”, añadió Cerrón Rojas.

TARJETAS DE CONSUMO

Hay que señalar que, con motivo de la Navidad, los congresistas recibirán un bono de S/1,700 que será entregado en forma de tarjetas electrónicas de consumo y que se suma a la gratificación del mes de diciembre.