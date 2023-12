Carlos Anderson sobre aguinaldo navideño de S/ 1700: "No voy a cobrar ni un sol de eso"

El congresista de la República, Carlos Anderson, se pronunció luego que la Mesa Directiva del Congreso aprobó entregar un aguinaldo navideño de S/ 1 700 a los parlamentarios y trabajadores del Poder Legislativo.

En declaraciones para Canal N, el congresista no agrupado se mostró en contra de este aguinaldo adicional y aseguró que no cobrará "ni un sol" del monto que se entregará a todos los funcionarios del Parlamento.

"Yo no voy a cobrar un sol de eso, como no lo hice el año pasado, como no lo hice el anteaño pasado, porque sinceramente yo no creo que los congresistas necesitemos ese aguinaldo adicional, por más que sea de ley", dijo.

SOBRE LA MESA DIRECTIVA

En ese sentido, Anderson Ramírez criticó duramente a la Mesa Directiva presidida por Alejandro Soto, por haber aprobado la entrega de este aguinaldo navideño pese a la recesión económica que atraviesa el país.

"Andan de espaldas a la gente, les importa un pepino, manejan como quieren el presupuesto de esta institución. Yo he sido crítico desde un principio", sostuvo.