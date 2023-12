Alberto Fujimori: magistrada del TC pide dejar de cuestionar resolución sobre indulto a expresidente

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga pidió hoy dejar de cuestionar la resolución sobre la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión en el penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Si nosotros hemos decidido que lo que prima es la decisión nuestra, es porque lo que tomó el Tribunal Constitucional el año pasado es cosa juzgada y era más protectora al derecho humano que lo que propone la Corte Interamericana. Entonces, en este caso [de Alberto Fujimori] a través de una supervisión de una sentencia que no es de un indulto, la corte no era competente y el Perú no está obligado a responder”, indicó.

HACE 30 AÑOS

Asimismo, señaló que los crímenes y los actos de corrupción que se registraron durante el gobierno del ingeniero Fujimori, en la década de los noventa, debería dejarse de lado porque ya han pasado más de 30 años. Dijo también, en entrevista con Latina, que no comprende por qué hay personas empeñadas en que siga presente.

“Todo lo que pasó hace 30 años, para mí hay que mirar para adelante y construir el Perú. Hay que dejar de odiar. Yo no sé por qué hay personas que quieren que eso viva para siempre. Así como hace 10 o 15 años, [Alejandro] Toledo liberó o indulto [a terroristas] nadie dijo ‘que se queden hasta el final y tienen que pagar todo’. No, ya los indultaron y me parece que esa debe ser la reacción de un país como el nuestro”, agregó.