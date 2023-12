Patricia Benavides reitera que no lidera una red criminal: "Combatí la corrupción en todas sus manifestaciones"

La suspendida fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, se presentó este lunes 11 de diciembre ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República y reiteró que no lidera una presunta red criminal en la Fiscalía.

Durante su pronunciamiento, la extitular del Ministerio Público también rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos acuerdos con congresistas para tener injerencia en procedimientos congresales.

"No he liderado, ni lidero, una supuesta organización criminal. Tampoco he influido en ninguno de los congresistas peruanos. He combatido toda la corrupción en todas sus manifestaciones y ahora soy víctima de la venganza política (...) Seguiré dando la cara con el orgullo del deber cumplido y confío en que ustedes, sin sesgo político, tenga la claridad de no permitir más injusticias", dijo.

Asimismo, Benavides Vargas aseguró que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han "roto el Estado de derecho", al suspenderla por 6 meses de sus funciones como fiscal de la Nación.

"Cuando la Junta Nacional de Justicia toma la decisión de suspenderme ha roto el Estado de derecho peruano porque ellos mismos se han ido contra su propia ley orgánica y su reglamento a la vista de todos los peruanos. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Vulneración de derechos fundamentales", sostuvo.