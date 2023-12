CAL sobre caso de Patricia Benavides: Ha sido “mal suspendida” por la Junta Nacional de Justicia

César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), dijo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió prematuramente a Patricia Benavides, quien era Fiscal de la Nación, puesto que habría tomado una decisión con elementos que todavía no son pruebas en un proceso.

"Está mal suspendida, está prematuramente suspendida, por seis meses, han debido dejar que se abra el proceso, que se abra la investigación y, sobre esos elementos que ellos recién puedan recabar, recién pronunciarse", declaró el representante de los abogados en entrevista con Exitosa.

ELEMENTOS PROBATORIOS

"Ni siquiera se estaba haciendo la investigación preparatoria, solamente se estaba ordenando una detención (contra Jaime Villanueva) para encontrar todos los elementos probatorios necesarios y juzgar si habría o no una investigación o una carpeta fiscal", añadió Bazán Naveda.

Finalmente, comentó los pasos que le faltó seguir a la JNJ. "No se han analizado las pruebas, no se han tomado las declaraciones, por lo tanto, no se puede declarar si una persona es inocente o es culpable, todavía. La JNJ ha tomado una decisión con elementos que todavía no son pruebas ni siquiera de un proceso", sostuvo.