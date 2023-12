Congreso: parlamentarios se pronuncian sobre resolución que niega indulto a Alberto Fujimori

Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron tras conocer que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica resolviera declarar improcedente la ejecución de una resolución del Tribunal Constitucional para el indulto al exmandatario Alberto Fujimori.

El parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular), señaló que la resolución del magistrado de Ica, Fernando Fernández, responde a la presión de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que calificó de "parcializada".

Por su parte el congresista Carlos Anderson (no agrupado), mencionó que no se puede desconocer las resoluciones de organismos supranacionales, como la suspendió de la ejecución del indulto ordenada por la Corte IDH.

"No podemos sencillamente desconocer lo que no nos gusta y sí aceptar lo otro. He escuchado a especialistas decir que no hay falta, que está dentro de las capacidades del juez de actuar de una manera u otra", expresó.

OTRAS REACCIONES

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, enfatizó que el juez no tiene capacidad para actuar de manera contraria a lo dispuesto por el TC. pese a que el propio magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse aseguró lo contrario. "Un juez no tiene capacidad para discutir lo que el Tribunal Constitucional dice”, agregó.

Para Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), algunos magistrados del TC tienen un pacto de impunidad con el fujimorismo. "Claramente, algunos tribunos del TC que salieron a explicar lo que su sentencia NO decía también ponen en tela de juicio el rol que esta institución debería cumplir. Evidencian que este pacto de impunidad va más allá que la Fiscalía", escribió en su Twitter.