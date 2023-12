Juan Sheput: Crisis institucional no solo comprende la Fiscalía, sino a todos los poderes del Estado

Juan Sheput aseguró hoy que la crisis institucional que se vive actualmente en el Ministerio Público, tras los graves acusaciones a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, de presuntamente liderar una red criminal al interior de la institución, no es exclusiva de este organismo autónomo, sino que se extiende a todos los poderes del Estado.

"Estamos en presencia de una crisis institucional que no se agota en lo que sucede en el Ministerio Público, sino que abarca a todos los poderes del Estado (…) En el caso de la Fiscalía, lo que se ve es una pugna de poderes (…) Hay una facción liderada por Patricia Benavides; otras por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos; y luego poderes fácticos que ante la debilidad institucional pueden ingresar o arremeter", señaló.

POLITIZAR LA JUSTICIA

Además, el exministro de Trabajo precisó que suspender a Benavides no solucionaría la crisis, pues consideró que tanto la presidenta Boluarte como el Parlamento Nacional no han cumplido satisfactoriamente su rol. "Yo no estoy de acuerdo en pronunciamientos públicos. Eso es politizar la justicia y echar más gasolina al fuego", manifestó.

"Hay una ausencia de liderazgo de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, que no da la talla; un premier, Alberto Otárola Peñaranda, que está escondido debajo de la cama, que tampoco se plantea una posición; y un Congreso de la República que no cumple con su papel", aseveró Sheput Moore en entrevista con RPP.