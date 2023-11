César Acuña rechaza adelanto de elecciones: "Debemos buscar estabilidad política"

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, se pronunció sobre las voces que exigen un adelanto de elecciones ante la crisis que se vive en el Ministerio Público y su enfrentamiento con el gobierno de Dina Boluarte.

Desde Trujillo, el también gobernador regional de La Libertad, rechazó esta medida, alegando que esto traería consecuencias y retroceso para el país, que viene afrontando una recesión económica.

"En el Congreso están hablando de adelanto de elecciones. Si ustedes ven esta semana ha pasado de todo y me preocupa porque hoy más que nunca debemos buscar estabilidad política, que ahorita no lo hay, económica también. Espero que no haya una crisis social. Eso sería lamentable porque pierde a la gente que menos tiene. La recesión es alta y si esto no se controla ahora dándole tranquilidad, estabilidad al país, esto es peligroso", dijo.

En ese sentido, Acuña Peralta recalcó que la bancada de APP no respaldará ninguna medida que conlleve a un adelanto de los comicios: "Como bancada tenemos que apoyar a que haya gobernabilidad. Si no hay gobernabilidad no pensemos en que va a haber crecimiento. También pensemos en la institucionalidad del país. Miren lo que está pasando entre la Junta Nacional y la Fiscalía", sostuvo.