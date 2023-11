Magistrado del TC sobre posible liberación de Alberto Fujimori: "Es un imposible jurídico"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Monteagudo se pronunció acerca de la posible liberación del expresidente Alberto Fujimori y lo calificó como un “imposible jurídico”.

Asimismo, Monteagudo indicó que no podría darse la libertad del exmandatario debido a que la decisión del TC en 2022 fue catalogada como “inconvencional”.

“Yo creo que eso (la liberación de Alberto Fujimori) es un imposible jurídico desde el momento en que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido considerada inconvencional. Esto no podría hacerse, en mi opinión. Pero por supuesto, mi crítica es que la claridad de la situación jurídica ha debido ser resuelta por nosotros, por el TC, y esta remisión evidentemente genera confusiones”, manifestó.

NO OLIVDAR LA DECISIÓN DE LA CIDH

Tras conocerse que el futuro de Alberto Fujimori recaerá en un letrado de Ica, Manuel Monteagudo expresó que deberá analizar y no dejar de lado la postura que adoptó la Corte Interamericana.

“Ahora, que tendría que hacer el juez ejecutor. Bueno, el juez ejecutor es también un juez convencional, es decir no puede ignorar la decisión de la Corte Interamericana. Entonces lo que está ocurriendo es que ese discernimiento que yo me he permitido hacer en mi voto singular lo tendrá que hacer el juez ejecutor. Yo creo que tamaña responsabilidad corresponde a los miembros del TC”, mencionó.

Finalmente, en horas de la mañana de este miércoles 29 de noviembre, la hija del exmandatario, Keiko Fujimori consideró que los más de 15 años que paso su padre en prisión es suficiente.

“Mi padre es un hombre que tiene 85 años, tiene diferentes enfermedades. Lleva más de 16 años privado de su libertad y creo que ya es suficiente”, aseveró.