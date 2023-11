Congreso: SAC podría citar a Dina Boluarte y Patricia Benavides durante investigaciones

Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides presentará una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes y Vicente Romero por las muertes registradas en las manifestaciones que iniciaron en diciembre de 2022.

La parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones anunció que en los próximos días la mandataria y titular del Ministerio Público serán citadas por la Subcomisión de Acusaciones Constituciones (SAC) del Congreso en medio de las investigaciones que se abrieron.

“Son personas que están en estas denuncias como demandadas, entonces obviamente se les va a cursar la citación, si es que lo considera así el informe del congresista que fuera delegado. Atendiendo a que debemos respetar en la subcomisión, dentro del procedimiento, el derecho a la defensa, obviamente tienen que estar presentes”, indicó.

INVESTIGAMOS A TODOS

Por otro lado, Camones precisó que a pesar de su condición de presidenta Dina Boluarte no se salva de las investigaciones que se pueden abrir. Asimismo, la legisladora indicó que la SAC no es la encargada de acusar a un funcionario público.

“En la carta magna no dice que no se le puede investigar (a la presidenta de la República), dice que no se le puede acusar. Y la función de la Subcomisión es investigar y no acusar. Acusa la Comisión Permanente”, expresó.

Cabe mencionar que, el ministro de Justicia, Eduardo Arana reveló que la jefa de Estado había renunciado a su inmunidad presidencial, pero horas después el abogado de la mandataria, Joseph Campos negó las declaraciones del titular del Minjus.