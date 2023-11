Ministro Arana pide no politizar suspensión de procurador Soria: Se cumplió "el debido proceso"

El ministro Eduardo Arana Ysa, se pronunció sobre las declaraciones del suspendido procurador general de la república, Daniel Soria, quien dijo que la sanción en su contra tenía motivaciones políticas que implicaban a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Al respecto, el titular de Justicia, en entrevista con RPP, exhortó a la ciudadanía a no "politizar" el procedimiento de suspensión de dicho funcionario, y remarcó que este obedeció a un "procedimiento" administrativo donde se cumplió plenamente "el debido proceso".

LEGAL Y ADMINISTRATIVO

"Yo no me voy a pronunciar sobre los calificativos que el procurador Soria pueda hacer, lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido", sostuvo.

"Esto obedece a un procedimiento y el señor Soria ha sido notificado con los procedimientos, él está ejerciendo su derecho, se le está cumpliendo y garantizando el debido proceso", indicó. También, lo exhortó a "que haga una respuesta desde el punto de vista legal y administrativo".