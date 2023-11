Congresista Muñante devolvió bono de casi 10 mil soles "por no considerarlo pertinente"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, devolvió el bono extraordinario de 9900 soles que fue entregado a los 130 legisladores del Congreso, por disposición de la Mesa Directiva.

Mediante un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, el parlamentario de la bancada celeste explicó que su decisión de devolver dicho monto se debe a que no lo considera "pertinente".

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para informar que he procedido a devolver el bono de 9 mil 900 soles por no considerarlo pertinente y cuya motivación no ha sido debidamente justificada. Esto obedece a una decisión estrictamente personal", se lee en la carta.

HÉCTOR ACUÑA DICE QUE SE "MERECE" EL BONO

Un caso completamente opuesto es el del congresista de Unidad y Diálogo Parlamentario, Héctor Acuña, quien aseguró que sí "se merece" el bono de casi 10 mil soles, pues considera que su labor en el Congreso merece una recompensa.

"La lógica es que, si hay que premiar, se debe premiar a quien corresponde, porque en el Congreso, como toda empresa, hay trabajadores que sí trabajan, que lo merecen, y hay otros que tampoco", sostuvo.

"En mi caso, sí (lo merezco). Yo lo puedo demostrar, porque dedico tiempo, ahí están mis leyes, mis actividades que hago", finalizó.