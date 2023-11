Daniel Soria tras ser suspendido: "Me defenderé con las armas de derecho"

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, se pronunció luego que una Comisión ad hoc del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) decidió suspenderlo temporalmente de sus funciones hasta que se resuelva el proceso disciplinario en su contra.

En diálogo con RPP Noticias, el suspendido procurador general del Estado aseguró que esta decisión es errónea y señaló que se defenderá utilizando los mecanismos legales a su disposición.

“Yo soy un abogado, profesor de derecho y me queda claro que hay un acto administrativo de suspensión que el derecho me exige cumplir. Pero eso no implica que no me defienda. Yo me defenderé con las armas de derecho, sé cómo hacerlo y creo que esta es una decisión equivocada que está afectando a esta institución que tanto ha sufrido por este tipo de actos”, dijo.

DESIGNACIÓN IRREGULAR

Como se recuerda, el proceso disciplinario contra Soria Luján se da luego que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra y la exministra de Justicia, Ana Revilla.

La denuncia contra ambos exfuncionarios se da por presuntamente haber designado a Daniel Soria como procurador general del Estado sin haber seguido el procedimiento de ley y a pesar de que no cumplía con los requisitos para el cargo.