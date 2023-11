José Cueto descarta devolver bono de casi 10 mil soles: "De ninguna manera"

El congresista de Renovación Popular, José Cueto Aservi, descartó devolver el bono extraordinario de casi 10 mil soles, entregado por disposición de la Mesa Directiva a los 130 parlamentarios y trabajadores del Poder Legislativo.

En declaraciones para RPP Noticias, el parlamentario de la bancada celeste defendió la entrega de este bono argumentando que el trabajo de los congresistas es "a tiempo completo".

“[¿Devolvería el bono?] No, de ninguna manera. Desde que he llegado, he visto que los trabajadores, a través del sindicato, que presiona a la Mesa Directiva para que se entregan muchos bonos; mi queja ha sido: ‘¿Y por qué no a los congresistas, si son los que generan todo el trabajo acá?’", dijo.

Consultado sobre si es correcta la decisión de entregar un bono de casi 10 mil soles en plena recesión económica, Cueto Aservi señaló que la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto (APP) es la única que puede responder a dicha interrogante.

“No se trata de merecimiento o no. Si se merece o no, pregúntenle a la Mesa Directiva; que es el que ha entregado el bono. No lo voy a objetar, porque los congresistas que son los que están metidos todo el día”, sostuvo.