MINEM: Inversiones por US$ 955 millones impulsarán la recuperación económica del país

Junto al Gabinete Ministerial, y en ceremonia encabezada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, presentó los principales logros alcanzados a través de los diferentes programas e iniciativas del sector a su cargo durante el año en curso.



Así, sostuvo que, en lo referido al subsector Minería, se aprobaron 19 proyectos de Concesión de Beneficio, Exploración y Explotación minera, que representan nuevas inversiones por más de US$ 955 millones para el país que contribuirán a la recuperación del crecimiento y desarrollo económico.



Acotó que, entre los meses de setiembre y octubre, se ha otorgado la certificación ambiental a 10 proyectos de exploración minera que representan una inversión conjunta de US$ 157 millones. Asimismo, resaltó la aprobación de la certificación ambiental del proyecto minero La Zanja, en la región Cajamarca, con una inversión de US$ 114.3 millones.



Estos montos, generados mediante el destrabe de proyectos, darán un nuevo impulso a la economía, creando empleo y aumentando la oferta y demanda de bienes y servicios, además de mejorar la calidad de vida de la población.



El ministro Vera también se refirió al subsector Hidrocarburos, dijo que se ha construido un total de 790 kilómetros de redes de gas natural en el marco del Plan Con Punche Perú, implementado en los últimos 6 meses, beneficiando a la población de Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao e Ica.



Explicó que, de esta manera, el MINEM, a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) alcanza el 80% del objetivo trazado para 2023, pues se proyectó la construcción de 1,000 kilómetros de nuevas redes para fortalecer el proceso de masificación de gas natural.



En esa línea, indicó que se han suscrito convenios para dotar de este recurso con los gobiernos regionales con Cusco, Ayacucho y Huancavelica y están próximos a suscribir con Apurímac, Puno, Junín y Ucayali.



Respecto al subsector Electricidad, Vera Gargurevich resaltó que, en el marco del programa de electrificación rural, se han culminado 13 obras en 8 regiones del país (Ancash, Ayacucho, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco y San Martín), beneficiando con el servicio de electricidad a más de 39 mil habitantes en el ámbito rural.



Finalmente, explicó que el transcurso del presente año se ejecutó 16 proyectos de electrificación rural con una inversión total de S/116 millones permitiendo electrificar 281 localidades, en beneficio de más de 45,000 habitantes en zonas rurales, aisladas y de frontera, ubicadas en las regiones de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco y San Martín.