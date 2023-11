José Baella afirma que le ofrecieron ser ministro del Interior: "Por razones de carácter familiar no acepté"

El general PNP (r) José Baella Malca, aseguró que un representante del Gobierno de Dina Boluarte le ofreció el cargo de ministro del Interior, para reemplazar a Vicente Romero, quien fue censurado por el Congreso.

En entrevista para RPP Noticias, el exjefe de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote), explicó que se reunió con un representante del Ejecutivo, quien le ofreció el cargo, sin embargo, rechazó la oferta por "razones de carácter familiar".

“No voy a declarar con quién me reuní, pero sí fue un ofrecimiento. Pero por unas razones de carácter familiar, no lo acepté”, manifestó Baella Malca.

SITUACIÓN DEL MININTER

Consultado sobre si esa era la única razón por la que no aceptó ser ministro del Interior, Baella Malca aseguró que el Mininter "es una papa caliente", que no está recibiendo el apoyo necesario por parte del Gobierno.

“Es una papa caliente, en estos momentos, el Ministerio, le llamamos papa caliente porque quema. Si uno no toma las decisiones rápidas para enfriar esa papa caliente, si uno no tiene una decisión política y no asume el liderazgo y presupuesto, es difícil comandar un sector”, sostuvo.