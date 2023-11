Alberto Otárola sobre demanda de Dina Boluarte a Reniec: "Dejemos que el PJ actúe"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, se pronunció luego que el dominical Panorama, reveló que la mandataria Dina Boluarte demandó por casi medio millón de soles al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial descartó presiones por parte de la presidenta para que su demanda prospere e indicó que el Poder Judicial es quien resolverá este proceso.

"Yo también he sido abogado que he litigado. Quiero preguntar, que se diga quien ha sido el secretario, relator, juez o vocal que ha sido presionado por la presidenta en estos procesos, sería una pregunta que se cae por su propio peso para que esta tenga alguna relevancia (...) Es un proceso que aún no continúa, dejemos que el PJ actúe, nosotros expresamos siempre el respeto para la separación de poderes”, dijo.

SOBRE EL CASO

El dominical conducido por Mávila Huertas reveló que Boluarte Zegarra demandó a la Reniec, donde trabajó desde 2007 y el 2022, reclamando una indemnización de 428 mil soles por conceptos de refrigerio, transporte, aguinaldo, uniforme y hasta por su canasta navideña.