Canciller González-Olaechea explicó por qué aceptó el cargo pese a criticar a Dina Boluarte

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció sobre las críticas que realizó en el pasado contra la presidenta Dina Boluarte, esto, luego de haber aceptado el cargo como titular de Torre Tagle.

En diálogo con Cuarto Poder, el canciller explicó que, pese a sus comentarios anteriores, no podía dejar pasar la oportunidad de "servir al país" en "un momento de grandes necesidades".

"Una cosa es la opinión de un ciudadano y otra es la opinión de un canciller. Si a mi un gobierno de sucesión en un momento, de grandes necesidades, me ofrece la oportunidad de servir al país (...) yo no puedo (decir que no) sabiendo que fue el premier el que me hizo la invitación”, dijo.

"Yo dije, bueno, he hecho críticas pero si me ofrecen la oportunidad de aportar al país con lo que yo puedo hacer, arriesgando, no puedo decirle que no a la presidenta y a mi país”, añadió González-Olaechea.

CRÍTICAS A BOLUARTE

En agosto de 2021, cuando Dina Boluarte se desempeñaba como ministra y vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, González-Olaechea criticó a la ahora jefa de Estado por pedir a los empresarios que no generen inseguridad económica.

"La señora (Dina) Boluarte les pide a los empresarios no generar inseguridad económica. Si no lo cree, manipula groseramente y si lo cree, necesita con urgencia buscar un médico muy calificado que diagnostique el mal que la aqueja y la trate más que intensamente", dijo.