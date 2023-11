José Cueto sobre polémica por bono a trabajadores del Congreso: Mesa Directiva debe responder

El legislador de Renovación Popular, José Cueto Aservi, se pronunció hoy sobre la bonificación extraordinaria de S/ 10 mil que recibirán los trabajadores del Congreso, medida que ha generado polémica debido a que nuestro país se encuentra en medio de una recesión económica.

"Recién me entero también. He leído ayer alguna noticia al respecto, pero es un tema de decisión de la Mesa Directiva (…) Hay muchos problemas de índole económico para la mayoría de la gente, entonces esta noticia como que te da un golpe en la cara diciendo no hay plata", señaló.

CONGRESO Y SINDICATO

El parlamentario dijo también que entiende que este bono se dará debido a los acuerdos que hay entre el Congreso y el sindicato de trabajadores. "Como lo repito, nosotros no somos parte de la Mesa Directiva y creo que quien debe responder es el presidente de la Mesa Directiva".

Finalmente, la Oficialía Mayor aclaró que el bono no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeto a cargas sociales. "No constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones", agregó.