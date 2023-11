Defensor del Pueblo sobre expulsión de extranjeros indocumentados: "Es una medida extrema"

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre la disposición del Gobierno para expulsar del territorio nacional a todos los extranjeros que no hayan podido regularizar su situación migratoria en el plazo establecido.

En declaraciones a la prensa, Gutiérrez Cóndor calificó de "extrema" la medida del Ejecutivo, alegando que no se ha otorgado el tiempo suficiente para que los extranjeros en el Perú puedan formalizar su situación migratoria.

"Es una medida extrema porque no responde a un hecho de razonamiento lógico. Si nosotros no le hemos dado las condiciones, ni el plazo perentorio para que puedan regularizar su estatus migratorio. Para aprobarse el texto único se demoraron en promedio dos meses, en todo caso esos seis meses no son realmente efectivos", dijo.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo condenó el aumento de la delincuencia por parte de extranjeros en nuestro país, no obstante, aseguró que esta medida solo perjudicará a quienes llegaron para trabajar honradamente.

"Es verdad que dentro de esos miles que han venido buscando refugio a nuestro país también hay cientos de personas de mal vivir. El crimen transnacional que se ha traslado en nuestro país, que nos ha puesto en jaque. Nosotros estamos proponiendo y estamos trabajando con los altos mandos de la Policía Nacional y haciendo exhortaciones para poder trabajar de manera conjunta las políticas preventivas en materia de inteligencia, en materia de poder identificar a todos estos delincuentes de manera oportuna, pero no por eso podemos perjudicar a miles de niños que están en estos momentos estudiando, cuyos padres están acá con un estatus migratorio no regular", sostuvo.