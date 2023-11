Congreso debate hoy mociones de censura contra Vicente Romero: ¿qué bancadas respaldan su salida?

El pleno del Congreso debatirá y votará hoy, miércoles 15, las dos mociones, presentadas por las bancadas Fuerza Popular y Perú Libre, que buscan censurar al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, por su supuesta incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad.

De aprobarse la censura, Romero tendrá que presentar su renuncia y la mandataria Dina Boluarte deberá aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes, según lo establecido por el artículo 86 del Reglamento del Congreso. Es importante mencionar que, la jefa de Estado se encuentra en Estados Unidos hasta el 18 de noviembre.

El debate se efectuará hoy, a las 4:00 p.m. La Junta de Portavoces fijó en dos horas el tiempo de debate que será distribuido de forma proporcional entre todas las bancadas, sin interrupciones ni minutos adicionales.

La aprobación de la moción de censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Parlamento, es decir, se necesitan 66 votos a favor como mínimo.

¿QUÉ BANCADAS RESPALDAN LA SALIDA ROMERO?

Primera moción de censura: Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Bicentenario y Avanza País.

Segunda moción de censura: Fuerza Popular, Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario y Somos Perú.

¿POR QUÉ QUIEREN CENSURAR AL MINISTRO DEL INTERIOR?

Diversos congresistas no quedaron conformes con las últimas explicaciones que brindó el titular del Ministerio del Interior ante el Parlamento sobre las medidas que viene adoptando su cartera para hacer frente a los altos índices de inseguridad que vienen flagelando la tranquilidad de Lima y otras regiones del país.

“Si hoy no muestra cambios, debería aceptar que no es la persona idónea y dar un paso al costado”, indicó en su momento Héctor Ventura, de Fuerza Popular.

Por otro lado, Patricia Chirinos señaló que “Como ministro, Vicente Romero ha logrado que la delincuencia se burle y que se sienta un clima de inseguridad sin precedentes, así que luego de ver sus cifras tan bonitas deberíamos darle las gracias por sus servicios y que venga un ministro que sí sepa qué hacer”

NO TEME A LA CENSURA

Romero ha mostrado una actitud despreocupada con respecto al tema de la censura, así lo dio a conocer durante una entrevista, en la que afirma que este procedimiento no le quita el sueño.

“El tema de la censura no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas, en estrategias, de planes y diagnósticos, estamos llenos, pero lo importante son las líneas de acción que uno debe trabajar día a día. Ahí es el problema", señaló a RPP.