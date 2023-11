García Belaúnde sobre Mesías Guevara: "Su renuncia no es sorpresiva, se veía venir"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció tras la renuncia de Mesías Guevara a la militancia del partido Acción Popular, por estar en contra de la permanencia de congresistas sindicados como "niños" y "mocha sueldos".

En entrevista para Diario Expreso, el exparlamentario señaló que la salida de Guevara del partido de la Lampa "no sorprende", pues venía teniendo discrepancias con algunos dirigentes.

“Hay cierta frustración en la militancia porque aún no podemos hacer nada por terminar con este tema de corrupción de ‘Los Niños’. Mesías Guevara ha tenido discrepancias con algunos dirigentes del partido. Esta es una renuncia que no es sorpresiva, que se veía venir. Sus discrepancias con otros miembros del partido eran notorias y Mesías Guevara tomó una decisión que se preveía. Espero tenga éxito en su futura vida política; pero el partido seguirá adelante”, dijo.

Asimismo, García Belaúnde expresó su tristeza por la salida de Mesías Guevara: “No es hora de criticar a los que se van. A mí me da mucha pena la renuncia (desafiliación) de Mesías Guevara, porque lo conozco hace muchísimos años. Hemos compartido curul en el Parlamento. Y lo he apoyado en sus campañas al Congreso y para la Gobernación de Cajamarca. Entonces, a mí me apena", sostuvo.