Ministro del Interior: "Están promoviendo protestas sociales, pero no lo vamos a permitir"

El Ministro del Interior, Vicente Romero, respondió a la próxima jornada de protestas programada para el 15 de noviembre, que incluirá el bloqueo del kilómetro 262 de la Panamericana Sur en Ica,

recordó las pérdidas significativas ocasionadas por protestas anteriores y expresó su firme posición.

"Hace poco hemos tenido protestas sociales por más de 69 días que dejaron pérdidas por más de 4 mil millones, mucha gente hasta ahora no se puede recuperar y se han quedado sin empleo. Eso no lo podemos permitir. Y aún siguen vigente esos ideales. Están promoviendo protestas sociales, pero no lo vamos a permitir", aseguró el ministro del Interior.

SOBRE SU POSIBLE CENSURA

Frente a las acusaciones de falta de liderazgo e idoneidad, Romero afirmó en una conferencia de prensa: "Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, sin ningún problema. En este momento, lo fundamental es la unidad nacional".

En un gesto de respeto hacia la democracia, Romero subrayó que el Congreso tiene la facultad de censurar a cualquier ministro, y expresó su compromiso de seguir trabajando hasta contar con la confianza de la presidenta.