TC declara constitucional ley que prohíbe reelección inmediata de congresistas

El Pleno del Tribunal Constitucion​al (TC) emitió una resolución unánime declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30906, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas en la República.

La demanda, interpuesta por 5,251 ciudadanos, sostenía que la mencionada ley contravenía los artículos 2.17, 31 y 43 de la Constitución Política, argumentando que la reforma se llevó a cabo en el contexto de un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

En su sentencia (Exp. N° 00001-2023-PI/TC), el TC concluyó que la limitación a la reelección parlamentaria no es inconstitucional, no vulnera el derecho de participación política ni los principios democráticos. Además, destacó que, aunque existe el derecho a ser elegido, este derecho no implica una garantía absoluta de ser reelegido.

"NO AFECTA LA LABOR DEL CONGRESISTA"

El Tribunal Constitucional afirmó que la prohibición de reelección inmediata no afecta el periodo de un congresista, que es de cinco años. Además, resaltó que la eliminación de esta reelección no obliga a renunciar al congresista, ya que ha cumplido su mandato. La decisión respalda la facultad del Congreso para adoptar medidas normativas similares.