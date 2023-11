Titular de Vivienda sobre críticas a viaje de Boluarte: Somos víctimas de la dictadura de la suspicacia

La ministra Hania Pérez de Cuéllar se pronunció, en amplia entrevista con RPP, sobre las críticas al Poder Ejecutivo por parte de diversos sectores, respecto a que no se produjo la "reunión bilateral", de forma protocolar, entre la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Al respecto, la titular de Vivienda señaló que será "materia de explicación a detalle por parte de la Cancillería", y que no había que "detenerse" en lo "coyuntural", sino en lo "medular" del viaje de la mandataria a Estados Unidos (EEUU), para participar en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad en las Américas (APEP).

ESTABILIDAD Y PROSPERIDAD

Respecto a las críticas sobre las circunstancias del encuentro entre ambos mandatarios, la ministra dijo: "Creo que, como sociedad, estamos siendo víctimas de la dictadura de la suspicacia. Estamos viéndole el afán de mentir, de engañar, de robar, a todo. Y mientras sigamos así, no vamos a lograr surgir como país", indicó.

"Si cada vez vamos a cuestionar que si la presidenta salió, que si los ministros viajan o no viajan, no estamos abonando a que pueda haber estabilidad y prosperidad (…) No es porque esté en el Ejecutivo que estoy haciendo esta defensa, sino porque, comparado con otros gobiernos, se están tomando medidas que no se han tomado antes", añadió.