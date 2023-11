Alberto Fujimori: declaran improcedente hábeas corpus con el que buscaban su excarcelación

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente el hábeas corpus interpuesta a favor del exjefe de Estado Alberto Fujimori, donde solicitaban su excarcelación inmediata, restituyendo los efectos del indulto humanitario que le concedió el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue anulado por la Corte Suprema en el 2018.

“No se ha podido determinar una supuesta vulneración al derecho a la libertad individual o sus derechos conexos protegidos dentro del ámbito del habeas corpus conexo”, se lee en el documento.

La defensa legal del exjefe Estado alegaba que la anulación de su indulto fue injusta e hizo hincapié en el supuesto estado delicado de salud de su representado e instó al Poder Judicial a tomar en cuenta la avanzada edad del expresidente.

"Tengo 85 años, desde la anulación del indulto he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud", señaló Fujimori.

SOLICITAN INDULTO

El pasado 4 de octubre, el expresidente solicitó, durante una sesión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que validó el indultó humanitario a su favor. Este pedido se realizó durante la audiencia en la que se evaluaba la demanda de hábeas corpus presentada por el abogado de Fujimori.

"Mi condena de 25 años fue interrumpida por un indulto humanitario que, posteriormente, fue anulado. Yo me considero totalmente inocente, fui condenado por un supuesto secuestro agravado cuando esto no fue claramente así y por crímenes de la Cantuta y Barrios Altos por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época", sostuvo el exmandatario.

ALBERTO FUJIMORI EN BARBADILLO

Como bien se sabe, el expresidente Alberto Fujimori se encuentra detenido en el Penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, donde cumple una condena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.